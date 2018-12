Cabelo da Miss África 2018 ardeu no momento da coroação

Várias televisões captaram o momento insólito.

De acordo com o Correio da Manhã, o momento insólito e alarmante aconteceu durante a coroação da Miss África 2018. A jovem Dorcas Kasinde, coroada no momento como Miss África 2018, viu o seu cabelo arder devido aos efeitos pirotécnicos lançados durante o anúncio.

Dorcas, de 24 anos, foi de imediato socorrida e o fogo extinto segundos depois, mas a Miss África não ganhou para o susto.

A jovem entrou em pânico em cima do palco mas mais tarde publicou no Instagram um vídeo onde revelou que tudo não tinha passado de um susto e que estava tudo bem com ela.