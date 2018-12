Aumenta para seis o número de mortos na ​”Operação Ano Novo”

Dados provisórios da GNR dão conta de dez feridos graves em 510 acidentes.

Foram registados mais de 500 acidentes de viação nos três primeiros dias da Operação “Ano Novo”, que provocaram seis mortos e dez feridos graves, segundo dados provisórios avançados este domingo pela GNR.

Nos dias 28 e 29 de dezembro, os dois primeiros dias da Operação “Ano Novo”, a GNR registou 429 acidentes que causaram cinco vítimas mortais e nove feridos graves.

Durante este domingo, a GNR tinha o registo de mais 81 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal e um ferido grave, acrescentou o oficial de serviço, referindo-se à situação reportada até as 18:30.

No total, até ao momento, a GNR registou 510 acidentes com seis mortos e dez feridos graves.

Além dos acidentes, nos dois primeiros dias da Operação “Ano Novo”, a GNR deteve 75 pessoas alcoolizadas, com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro.

No total, a GNR fiscalizou 15.027 condutores tendo encontrado 197 a conduzir com excesso de álcool.

A GNR detetou ainda 4.154 contraordenações rodoviárias, com destaque para os 1.400 casos de excesso de velocidade e os 220 veículos a circular sem inspeção periódica obrigatória ou as 179 pessoas a viajar sem cinto de segurança ou a utilizá-lo de forma incorreta.

De acordo com o balanço dos dois primeiros dias, foram ainda descobertas 124 pessoas ao telemóvel, quando conduziam.

A GNR detetou também 154 veículos com problemas nos sistemas de iluminação e sinalização.