Apreendidos mais de AKZ 26 milhões por transgressão em Santa-Clara

Vinte e seis milhões, 164 mil e 130 kwanzas foram apreendidos por transgressão cambial, durante o ano de 2018, na zona fronteiriça de Santa-Clara, província do Cunene, um aumento de três milhões, 19 mil e 130 kwanzas em relação a 2017.

Na sequência de apreensões por transgressões cambiais na zona de Santa-Clara, a Policia Fiscal apreendeu 173 mil e 650 dólares norte-americanos e 97 mil e 360 dólares namibianos, cuja acção visa evitar o transporte de avultadas soma para o exterior do país.

Segundo o comandante da Policia Nacional no Cunene, comissário Tito Munana, que falava hoje na cerimónia de cumprimento do fim de ano, os valores em causa resultam de 394 infracções aduaneiras registado ao longo da fronteira com a República da Namíbia, menos cinco em relação ao ano de 2017.

De acordo com o comissário é frequente a entrada de avultadas somas em moeda estrangeira para a Namíbia, com o objectivo de custear a importação de bens e serviços, sem, no entanto, observarem as regras de transferência de valores monetários, o que constitui fuga de capitais.

No domínio da fronteira, Tito Munana disse que em 2018, registou-se 938 violações, mais 246 em relação ao período anterior, que culminaram na interpelação de três mil e 213 cidadãos, destes 3.161 nacionais e 52 namibianos.

No período em referência, a polícia recuperou e fez a entrega de 610 das 802 cabeças de gado roubadas aos seus legítimos proprietários.

Quanto aos acidentes de viação, no período em análise, registou 222 sinistros, menos 42 em relação ao igual período anterior, que resultou em 58 mortes (-19) e 294 feridas (-17), sublinhou o responsável.

Os acidentes tiveram como danos materiais avaliados em seis milhões, 183 mil, 500 kwanzas, disse.

Relativamente a segurança pública, o comissário considerou de calma em relação ao ano de 2017, com o registo de mil e 28 crimes de natureza diversa, contra os mil e 386 do período anterior.

O Serviço de Investigação Criminal controlou 648 processos, bem como introduziu ao Ministério Público 881 casos, levando a julgamento sumário, 41 processos crimes que estiveram envolvidos 57 réus implicados em crimes diversos e condenados nas penas correccionais.