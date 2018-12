Administração do Lubango reforça capacidade de limpeza da cidade

Mais 200 agentes comunitários eventuais juntam-se aos 220 efectivos para dar resposta à demanda da noite de transição de ano nas ruas da cidade do Lubango, capital da província da Huíla, cidade com mais de 900 mil habitantes.

Com essa nova força de trabalho, a administração municipal reforça também a sua capacidade de recolha de resíduos sólidos, neste período caracterizado por uma produção acima de mais de 200 toneladas, como foi o caso de 2017.

Em entrevista à Angop, o chefe de departamento de Saneamento Básico, Espaços Verdes e Cemitérios, Fábio António, salientou que, para além do reforço de pessoal, o modelo de recolha de lixo também foi alterado de uma para duas vezes ao dia, para evitar acúmulos.

Para o sucesso do trabalho que exige a colaboração dos munícipes, administração conta com sete tractores com capacidade de seis toneladas, que farão 15 viagem por dia até ao aterro, com uma capacidade de 60 toneladas dia.

A empreitada contam ainda com o apoio activo de empresas afins, como é o caso da Omatapalo, Transmel, Aerovia, Planasul e Staf, que prestam auxílio a administração há já cinco meses.

Reiterou a necessidade dos cidadãos acatarem os conselhos e as orientações da administração, que passa pelo cumprimento das regras no depósito e tratamento do lixo, sob pena de serem punidos, uma vez que a multa vai até um milhão de Kwanzas.

O Lubango conta com uma população estimada em 903 mil e 564 habitantes, distribuídos pelas suas quatro comunas: Huíla, Arimba, Quilemba e Hoque.