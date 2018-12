Técnico defende prova internacional para CAN

A realização no país de um torneio internacional seria importante para a preparação da selecção nacional de sub-17, tendo em conta a sua participação no Campeonato Africano das Nações, a disputar-se de 14 a 28 de Abril de 2019, na Tanzânia.

Segundo avança Angop, a opinião é do antigo técnico nacional Simão Languinha, em declarações este domingo à Angop no âmbito do sorteio do evento, realizado na noite de sexta-feira, na sede da CAF, no Cairo (Egipto).

Angola está enquadrada no grupo – A juntamente com a Nigéria, Tanzânia e Uganda. A serie – B é constituída pela Guiné, Camarões, Marrocos e Senegal.

Para o torneio, o treinador sugeriu convites às congéneres do Ghana, Mali, Níger e Côte d’Ivoire devido ao futebol semelhantes ao dos adversários da primeira fase.

Disse que a equipa técnica do combinado nacional terá de ter em atenção ao jogo físico dos nigerianos e a rapidez dos tanzanianos, favoritos do grupo.

Na edição de 2017, no Gabão, Angola foi a última classificada.

O Mali, que falhou a qualificação, é o detentor do título.