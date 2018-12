Ronaldo fechou ano de 2018 com mais um recorde em Itália

Craque português chegou aos 14 golos numa só temporada e ultrapassou o registo de Rui Barros.

Segundo informa o Notícias ao Minuto, o ano de 2018 está prestes a acabar, mas Cristiano Ronaldo aproveitou a tarde de sábado para quebrar mais um recorde ainda antes de entrar em 2019. O craque português bisou e foi decisivo no triunfo da Juventus diante da Sampdoria (2-1), elevando para 14 os tentos apontados na Serie A numa só temporada.

Os dois golos apontados ontem permitiram a Cristiano ultrapassar a marca de Rui Barros, antigo jogador português que marcou 12 golos no campeonato italiano em 1988/89. Ronaldo é assim o melhor marcador português numa só época de Calcio.

Ronaldo aproveitou ainda para igualar e superar o número de golos de outros antigos jogadores portugueses que passaram pelo campeonato italiano. A título de exemplo, Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, apontou 13 golos no durante a sua passagem por Itália.

Resta agora ao craque da Juventus superar os registos de Bruno Fernandes e Rui Costa. O atual médio do Sporting apontou 16 golos na Serie A e é o segundo melhor marcador português no Calcio. O primeiro, claro está, é Rui Costa. O antigo jogador da seleção nacional brilhou na Fiorentina e no AC Milan, tendo somado um total 42 golos em 338 jogos realizados no principal escalão do futebol italiano. O ano de 2019 deverá assim ser palco de mais recordes para Ronaldo.