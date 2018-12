Retrospectiva2018: BNA altera regime de câmbio

A alteração do regime de câmbio fixo para flutuante, pelo Banco Nacional de Angola (BNA), no âmbito da implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica, foi a nota dominante do sector bancário em Angola, em 2018.

A medida, que visa pôr cobro à sobrevalorização do kwanza, enquadra-se nas estratégias de ajustamentos monetários e cambiais do país, tendentes a tornar a economia angolana competitiva em relação aos outros países da região.

Antes de 09 de Janeiro deste ano, o kwanza só perdia, em termos de sobrevalorização, para as moedas da Venezuela, Síria e Iémen.

Porém, o facto de ter vigorado o regime de câmbio administrativo (fixo) não significou uma redução de preços (inflação acima de 23 por cento em 2017).

Pelo contrário, houve uma queda acentuada das reservas internacionais líquidas do país, daí a autoridade monetária ter avançado para a alteração do regime de câmbio, segundo o Governador do BNA, José de Lima Massano.

A taxa de câmbio fixa contribuiu para uma perda de cerca de USD 17 mil milhões em reservas internacionais, desde 2013, o que fez com que as reservas caíssem para níveis bastante inferiores aos considerados seguros.

Até final de 2017, registou-se uma queda das reservas na ordem de 33 por cento, e caso em 2018 não houvesse uma alteração do quadro, corria-se o risco de, no final deste ano, registar-se uma queda das reservas em cerca de 50 porcento.

A 08 de Janeiro, ainda no câmbio fixo, o Dólar era transaccionado a 166 kwanzas e o Euro a 188 kwanzas. No primeiro dia (09) da adopção do novo câmbio, com a venda de divisas aos bancos comerciais, a moeda nacional sofreu uma depreciação de 11 por cento face ao Euro.

Nos dias subsequentes, o kwanza continuava a perder o seu valor em relação a outras moedas, facto que obrigou ao BNA a constituir uma banda (intervalo que não excedesse os 2 por cento de depreciação em cada sessão de venda de divisas).

De lá para cá, o kwanza acumulou perdas na ordem de 47 por cento em relação ao Euro e 40 em relação ao Dólar, com reflexos no mercado de bens e serviços, obrigando as empresas e agentes económicos a alterarem a sua estrutura de custo.

A depreciação da moeda teve repercussões no comportamento dos preços, com mais incidência em Setembro, período em que a inflação acelerou 4,98 por cento, voltando a cair em Outubro.

A classe “Habitação, Água, Electricidade e Combustíveis” foi a que registou o maior aumento de preços, com 46,49 por cento, destacando-se, também, o aumento de preços verificado nas classes “Vestuário e Calçado”, com 1,87 por cento, “Hotéis, Cafés e Restaurantes”, com 1,69 por cento, “Saúde”, com 1,52 por cento.

Fruto da adopção dessa nova política monetária e cambial, no âmbito do Programa de Estabilização Macroeconómica, a diferença entre o mercado paralelo e formal de divisas reduziu de 150 por cento, para 20 por cento.

Em 30 de Agosto, com vista a conferir maior previsibilidade e transparência ao mercado de câmbio de divisas, o BNA passou a divulgar os montantes a disponibilizar durante o mês seguinte e os dias da realização dos leiloes de venda de divisas.

No primeiro mês (Setembro), o BNA disponibilizou USD 700 milhões ao mercado, através de leilões que seriam realizados duas vezes por semana (segundas e quartas-feiras). Para o mês seguinte, o Banco Central anunciou que as vendas totalizariam USD 650 milhões, e haveria mais um leilão por semana (segundas, quartas e sextas-feiras).

Em Novembro, estavam previstos leilões diários e uma oferta que ascenda a USD 850 milhões, enquanto para Dezembro o BNA disponibilizou 1,2 mil milhões de dólares. A calendarização melhorou a previsibilidade dos leilões e consequentemente foi positiva para a economia.

Para o tecido empresarial, a medida permitiu e tem permitido antever as depreciações da moeda nacional, o que possivelmente se tem traduzido numa melhor gestão, e, para a banca, tem sido dado o tempo e a oportunidade para definir estratégias de actuação.

Ainda este ano, fez destaque o anúncio do fim das vendas directas de divisas.

O órgão regulador concluiu haver condições para os bancos comerciais passarem a ser autónomos na alocação de divisas aos seus clientes, pelo facto de o mercado encontrar-se melhor regulamentado e de existir uma maior regularidade na oferta de divisas.

A medida levou a um incremento dos montantes oferecidos pelo BNA nos leilões. Porém, devido à falta de liquidez e número reduzido de participantes (em parte por motivos de gestão da posição cambial e cumprimento de medidas regulatórias do BNA), pela primeira vez desde o início do novo regime, a quantidade absorvida pelos bancos comerciais não correspondeu à oferta.

Verificou-se o sucedido nos leilões nº 50 e 51, em que a banca absorveu 74,5 por cento e 55,5 por cento, respectivamente, do total.

Ainda este ano, o sector viu sair um instrutivo do BNA que obriga os bancos comerciais a triplicarem o seu capital social de 2,5 mil milhões de kwanzas para 7,5 mil milhões de kwanzas.

A orientação é para ser cumprida até ao dia 31 de Dezembro de 2018, sob pena de serem sancionadas pela entidade reguladora.

Dos 30 bancos, apenas quatros não conseguiram ainda cumprir com os requisitos.

O BNA também resgatou os kwanzas detidos pelo banco central namibiano, no âmbito do acordo de conversão monetária, o equivalente a USD 50 milhões.

Neste período, o Banco publicou legislação relevante para balizar o exercício da actividade neste novo contexto da economia do país, com destaque para o Instrutivo Nº 15/2018 de 19 de Novembro sobre Política Cambial Venda de moeda estrangeira às casas de câmbio e sociedades prestadoras de serviços de pagamento.

Destacou-se também o Instrutivo Nº 14/2018 de 19 de Novembro Política cambial Remuneração de depósitos colaterais associados a cartas de crédito, Instrutivo Nº 14/2018 de 19 de Novembro Política cambial Envio de informação relativa ao mapa de necessidades, Aviso nº 10/2011, Aviso nº 05 / 2018 Política cambial Regras e procedimentos aplicáveis às operações cambiais de importação e exportação de mercadoria.

Instrutivo Nº 13/2018 Política cambial Prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo nas operações de comércio internacional, Instrutivo Nº 12/2018 Política cambial Pagamentos de despesas hospitalares e escolares, Instrutivo Nº 11/2018 Mercado monetário interbancário Operações de cedência de liquidez dos bancos de desenvolvimento.