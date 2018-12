Reabilitação do Hospital Américo Boavida inicia em 2019

O Hospital Américo Boavida, em Luanda, vai beneficiar de reabilitação profunda em 2019, para suplantar os problemas de micro e macro drenagem que estão a degradar as fundações do edifício.

A informação foi avançada este sábado pela ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, no final da visita do Presidente da República, João Lourenço, a referida unidade hospitalar que tem capacidade para 800 camas.

Fundado em 1958, o Américo Boavida é um hospital universitário de referência que conta com 300 trabalhadores e 173 médicos, entre angolanos e estrangeiros (os expatriados são maioritariamente cubanos). Tem quase todas as especialidades, excepto as de otorrinolaringologia e oftalmologia.

A ministra da Saúde disse que o hospital precisa de uma reabilitação profunda com especial atenção à parte estrutural, por haver problemas de micro e macro drenagem que estão a degradar as fundações do edifício.

Informou que o seu pelouro está a trabalhar com o Ministério da Construção e o Laboratório de Engenharia, que vão dar instruções técnicas precisas para a reabilitação do edifício.

Sílvia Lutukuta manifestou-se satisfeita com o facto de o Presidente da República ter visitado a estrutura hospitalar no final do ano. “É mais uma demonstração que o Presidente da República está preocupado com o sector social e hoje veio dar mais uma mão ao sector da saúde”.

À semelhança de outras unidades hospitalares, o Hospital Américo Boavida conta com um apoio financeiro para a compra de equipamentos.

A ministra acredita que com a combinação de novos equipamentos e a reabilitação das áreas com problemas graves, tal pressuposto vai dar uma melhor qualidade assistencial aos pacientes.

Do ponto de vista de medicamentos, informou que o hospital está bem, além de estar a decorrer um concurso público para aquisição de fármacos, num processo que será contínuo e mais abrangente.

Por sua vez, em declarações à Angop, o director do Laboratório de Engenharia de Angola, Rui Marques, informou que a anomalia no hospital Américo Boavida se deve, sobretudo, à elevação do nível freático.

Explicou haver obstrução no sistema de drenagem que tem provocado inundações e a elevação do nível freático que, por sua vez, levou a ocorrência de assentamentos na estrutura do hospital.

O engenheiro entende que a solução passa pela reabilitação da rede de drenagem pluvial.

Segundo o técnico, existe um projecto que foi feito em 1969 pelo laboratório de engenharia e construído o sistema de drenagem pluvial que albergava a rede de escoamento do hospital no contexto desta zona da cidade.

Este projecto está disponível e é possível identificar quais são as áreas onde existirá obstrução das condutas e dos colectores, adiantou.

Informou que após o trabalho da recuperação da rede de drenagem, será necessário fazer o reforço das fundações dos edifícios que apresentam problemas de estabilidade.

A recuperação pode ser feita sem a necessidade de evacuar completamente o edifício.

O Presidente da República visitou todas as áreas do hospital, com destaque para as enfermarias, bloco operatório, serviços de urologia, cardiologia, neurologia, gastrenterologia, dermatologia, área de medicina interna e as três áreas de urgências.