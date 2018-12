Ondjiva e Santa-Clara privada de abastecimento de água

A população de Ondjiva e da zona fronteiriça de Santa-Clara, província do Cunene, está desde o dia 28 deste mês privada do abastecimento de água potável devido a trabalhos de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA, localizada no município de Ombandja desde 2015.

A ETA dispõe de uma conduta de transporte de 182.780 quilómetros, atendo actualmente cinco mil e 254 consumidores distribuídos nos municípios do Cuanhama, Ombadja e Namacunde.

A paralisação no fornecimento de água deveu-se ao barro que se acumulou na Estação e tornou a água turva, daí a necessidade de limpeza da mesma. O tudo indica até segunda-feira próxima retoma-se o normal abastecimento, disse hoje, domingo, à Angop, o administrador Técnico da Empresa de Água e Saneamento do Cunene, Evangelista Kamati.

Informou que essa paralisação não abrangeu a vila do Xangongo e a comuna da Môngua, por ter consumo reduzido.

A ETA tem a capacidade de bombear 24 milhões de litros de água por dia.