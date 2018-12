Girabola2018/19: Empate foi uma derrota – Filipe Nzanza

O técnico-adjunto do 1º de Agosto, Filipe Nzanza, considerou ser uma derrota o empate a zero bolas consentido frente ao Saurimo FC, no desafio da 9ª ronda do Girabola2018/19.

Em declarações à imprensa, disputado no estádio das Mangueiras, lembrou que se quisrem reconquistar a prova terão de mudar de atitudes nos próximos jogos.

Lamentou a falta de aproveitamento das oportunidades criadas durante o jogo, por ineficácia na finalização.

Com este resultado, o 1º de Agosto é o segundo colocado, com 16 pontos, os mesmos que o líder Desportivo da Huíla, enquanto o Saurimo FC, com seis, é o 14º classificado no campeonato.