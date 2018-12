Bangladesh vai a votos a 30 de dezembro – primeira-ministra tenta 3ª eleição

A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, espera vencer a terceira eleição consecutiva nas eleições gerais deste domingo 30 de dezembro, com base no impressionante crescimento económico que marcou a sua governação ao longo de uma década.

Contudo, os seus opositores acusam-na de autoritarismo e de erodir a democracia. Informa a VOA.

As eleições de domingo têm no boletim de voto o partido Liga Awami de Sheikh Hasina contra uma coligação chamada Frente Nacional Unida que foi formada há três meses, pelo antigo ministro dos negócios estrangeiros, Kamal Hossain de 82 anos.

A líder do principal partido da oposição, Khaleda Zia, está na prisão e proíbida de se candidatar nestas eleições.

Hasina de 71 anos prometeu construir Bangladesh dourado, livre da fome, da pobreza e da ileteracia e tornar a nação maioritariamente muçulmana, de 160 milhões de pessoas, um país de desenvolvimento médio até 2021.