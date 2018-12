Tremor de magnitude 7,2 atinge costa sul das Filipinas

Apesar do ocorrido, conforme o Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico, até o momento, não há risco de tsunami no local

A costa sul das Filipinas foi atingida, neste sábado (29), por um forte terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter. Apesar do ocorrido, conforme o Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico, até o momento, não há risco de tsunami no local.

Segundo informações do G1, assim que o sismo foi constatado, o órgão emitiu um alerta nas costas das Filipinas, Indonésia e Palau de ondas inferiores a 0,3 metros acima do nível da maré.

De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o hipocentro do terremoto foi localizado a 59 quilómetros abaixo do leito marinho e a 183 quilómetros a sudeste de Davao, cidade principal de Mindanao.