Traição? – Yola Semedo ‘esclarece os factos’

Serenos e muito tranquilos, começa a cantora mais premiada de Angola a responder aos internautas, na sua conta do Instagram.

Acompanhe na íntegra o que a Semedo escreveu.

“Então traição no casamento e o marido continua comigo”! Oooh minha gente, usem os neurônios por favor.

Traição aqui na minha terra só significa “se dormir”. Mas na minha mente NÃO! Traição é corresponder mensagens de indivíduos que nós sabemos que têm segundas intenções… e muitos outros exemplos, aprendi que traição não é só a carnal. Com quem? Com o Carlos!.. 21 anos de convivência 6 de casados. “Yola traí o marido e o mesmo perdoou para preservar o casamento e a família!” Mas que vos disse que eu traí o carlos no casamento?!?! Aonde está essa parte no video? Menos amigos… menos ya. Acham mesmo que o meu marido estaria comigo se eu lhe tivesse traído no casamento. Menos ya.

Aos 19 das nossas vidas (temos a mesma idade), houve sim traição, e muitos de vocês nem eram nascidos… hoje temos 40anos e muito felizes. Hoje sofro assédio e tentação… ele sofre assédio e tentação. E agora… quer dizer que Seder é ir pra cama? Sempre… somos muito amigos um do outro e por isso somos quem somos. Acham que ele está sem chão? Tranquilo minha gente. Tenho um Homem que sabe lidar com coisas muito inúteis, sem stress.

Estamos mais unidos e bem amigos. Não me arrependo dos meus erros… tenho orgulho deles? NÃO, mas não me arrependo. São parte de mim… parte do ser que sou. Nenhum de nós é quêm ontem foi… hoje orgulho-me da Mulher que sou.

Que fique bem claro, nunca me vendi por bem nenhum! Tudo que tenho é sacrifício nosso. Com toda a minha

“bagagem” eu sou EU. Essa entrevista não foi a YOLA SEMEDO quem respondeu foi a MOUTOFA. Ser falsa… dizer-nos só coisas “bonitas”, não… não sou falsa, dissimulada, mentirosa.

Vou me pronunciar devidamente quando a minha gente achar que é hora. #matriarca