São Silvestre: Interdição de vias começa mais cedo

A circulação nas vias em que passará a 63ª edição da corrida pedestre de fim de ano ?São Silvestre? será interrompida, no próximo dia 31, das 14 as 21:00, uma hora mais cedo em relação ao habitual período nas provas anteriores (15/21h).

Fica assim interdito o trânsito no Largo da Mutamba, Rua Amílcar Cabral, avenidas Revolução de Outubro, Ho Chi Min, Alameda Manuel Van-Dúnem e Comandante Valódia, as ruas da Missão, Cirilo da Conceição, Avenida 4 de Fevereiro, o Largo do Baleizão, a rua Francisco das Necessidades Castelo Branco e as adjacentes ao Estádio dos Coqueiros.

Um comunicado do Governo Provincial de Luanda, a que Angop teve hoje acesso, indica também a proibição de estacionamento e parqueamento de viaturas a partir das 7 horas do mesmo dia, alertando aos moradores a providenciarem a retiradas dos seus veículos voluntariamente das vias citadas, sob pena de remoção compulsiva pela Polícia Nacional.

Orçada em 54 milhões de kwanzas, mais 14 do que em 2017, a São Silvestre é disputada a 31 de Dezembro, nas ruas de Luanda, num percurso de dez quilómetros, com partida no Largo da Mutamba e chegada no Estádio dos Coqueiros.

Na edição passada, Simão Manuel, fundista do 1º de Agosto, venceu a corrida, com o registo de 31 minutos e 29 segundos. Em femininos, Adelaide Machado conquistou o primeiro lugar, com a marca de 36 minutos e 42 segundos.