Santander lança campanha de negociação de dívidas atrasadas na virada do ano

O Banco Santander lançou nesta quinta-feira uma campanha para clientes com dívidas atrasadas em mais de 90 dias, uma forma para que eles possam renegociá-las perto da virada do ano com descontos a partir de 25% do valor devido até o dia 7 de janeiro.

Segundo o diretor de Produtos de Crédito e Recuperação de Pessoa Física do Santander, Cássio Schmitt, citado pela EFE, a campanha abrange dívidas sem garantia que totalizem até R$ 100 mil e também é válida para clientes empresariais da instituição.

“O mote é chegar no consumidor nessa virada para conversar, desejar um próspero ano novo e começar janeiro de um jeito diferente e especial”, ressaltou o executivo.

Segundo Schmitt, o Santander apresenta uma das menores taxas de inadimplência do país, com apenas 2,9% dos clientes com dívidas acima de 90 dias, graças às campanhas de renegociação e soluções financeiras que evitam o superendividamento.

“É uma abordagem mais positiva e proativa para a organização da inadimplência do cliente”, explicou o executivo.

Para clientes com dívidas entre 60 e 89 dias, os descontos ficam em torno de 18% nas taxas de juros. As negociações poderão ser realizadas através de uma página especial criada para a campanha na internet (www.santander.com.br/semdivida), da central de atendimento telefônico ou das agências do Santander em todo o país.

“A oferta é para aqueles que são novos clientes que são novos clientes em atraso, querem resolver sua vida financeira e não tem a capacidade de fazer isso nesse início do ano devido aos gastos. Por isso, a proposta de renegociação”, explicou.

De acordo com Schmitt, as estimativas de impacto são “relevantes na carteira do banco com centenas de milhares de clientes”, já que serão oferecidos de cinco a dez pontos percentuais a mais se comparadas às ofertas de renegociação tradicionalmente realizadas pelos bancos.