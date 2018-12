Relações políticas bilaterais entre Angola e China cada vez mais estreitas

O embaixador da República da China em Angola, Cui Aimin, afirmou sexta-feira, nesta cidade, que nos últimos 35 anos as relações políticas bilaterais tornaram-se estreitas, resultando em abundantes frutos em todas as áreas de cooperação.

Falando na abertura da exposição fotográfica para felicitar os 35 anos das relações diplomáticas entre os dois países, o diplomata ressaltou a ajuda do seu país em vários sectores da vida económica e social, como o ferroviário, das águas, educação, saúde, estrada, energia e habitação.

“A China ajudou Angola a construir e reconstruir mais de dois mil e 800 quilómetros de linhas férreas, 20 mil quilómetros de estradas, 100 mil habitações sociais, 100 escolas e 50 hospitais, bem como a formações de mais de 2 mil e 500 angolanos”, disse.

Referiu ainda, no seu discurso, que as empresas chinesas têm implementado, até os dias de hoje, projectos no Kilamba Kiaxi (Luanda), Central Hidroeléctrica Caculo Cabaça, Central do Ciclo Combinado do Soyo, o novo Aeroporto Internacional de Luanda, entre outras acções na áreas da agricultura, indústria de processamento e manufactura.

Neste contexto, destacou o facto de o seu país ser o maior parceiro comercial de Angola, enquanto este é o segundo maior parceiro comercial da China na África.

Esta cooperação, argumenta, tem como base princípios como o de sinceridade, afinidade e boa fé nos trabalhos para com a África, acrescentando que a China está disposta a implementar, em conjunto com a parte angolana, os frutos da Cimeira de Beijing do FOFAC.

“Vamos fortalecer a sinergia das estratégias do desenvolvimento dos dois países e promover constantemente o conhecimento mútuo das culturas e intercâmbios entre dois povos”, acrescentou.

Para comemorar o 35º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre dois países, Cui Aimin salientou que a sua embaixada organizou o primeiro ciclo de cinema chinês, espectáculos culturais e jogo amistosos de basquetebol.

Na ocasião, o governador em exercício do Namibe, José Tcindongo António, reconheceu que desde 2000, por altura da realização da primeira conferencia do fórum de cooperação entre China e África, que Angola vem sendo beneficiado em projectos oficiais de financiamento ao seu desenvolvimento, principalmente no âmbito de infra-estruturas, como a reabilitação malha rodoviária e outros projectos sociais.

A mostra, que integra 110 quadros que retractam a vida do povo chinês, estará patente até ao final deste sábado. (Angop)