Presidente de Cabo Verde na posse de Jair Bolsonaro

O presidente da república de Cabo Verde estará presente na tomada de posse do Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, a 1 de Janeiro, na qualidade de presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e de Presidente da República de Cabo Verde.

Jorge Carlos Fonseca disse, aos jornalistas, que vai assistir à tomada de posse de um presidente de um país, muito próximo e muito amigo de Cabo Verde.

“Vai ser investido no dia 1 de Janeiro. É uma regra brasileira.

Os presidente e os vive-presidentes são empossados no dia 1 de Janeiro, e eu como presidente da CPLP, como presidente de Cabo Verde recebi um convite.

Conto estar lá no dia 1.

Sairei de Cabo Verde no dia 31, na véspera de fim de ano, e estarei com outros, creio que com mais de uma dezena de outros, chefes de Estado e de governo, para assistir à posse do presidente dum país que é muito próximo de Cabo Verde, muito amigo, com quem temos relações bilaterais muito boas.”, afirmou o presidente cabo-verdiano.

O presidente Jorge Carlos Fonseca será um dos 12 chefes de Estado que já confirmaram presença na tomada de posse do trigesimo oitavo presidente do Brasil.

O presidente da república de Cabo verde falava aos jornalistas, na cidade da Praia, à margem da apresentação do seu sexto volume da obra “Magistratura de Influência” que reúne intervenções de Jorge Carlos Fonseca proferidas entre Outubro de 2016 e Outubro de 2017, na qualidade de chefe de Estado de Cabo Verde.