Espaço Cultural de Angola no Rio de Janeiro Recebe a pré-estreia do Documentário “O QUE É SER NEGRO NO BRASIL”

O Documentário Idealizado pelo professor Ganense, Gana Ndeaye e com a produção do angolano Ary Alfredo e do brasileiro Caio Cezar, estudantes de cinema, Escolheram o Espaço Cultural de Angola para a pré-estreia do Documentário.

O Documentário mostra entrevista realizada com afro-brasileiros que conta como é ser Negro no Brasil. É uma história verdadeira de acordo com pesquisa feita pelo o idealizador Gana Ndeaye, ele que é professor de Universidade de Massachusetts no Estados Unidos da América, e esteve no Brasil realizando essa pesquisa sobre como é ser Negro no Brasil. O documentário tem 1 hora de duração e foi realizada em diversos bairros do Rio de Janeiro.

A pré-estreia no Espaço Cultural de Angola no Rio de janeiro, contou com a presença ilustre Camilo Buanga, Vice Consul para as comunidades angolanas no Rio de janeiro, Nayt jr, representante da ALERJ, Domingas Mulenza, Presidente da União dos Estudantes angolanos no Rio de Janeiro (UEBRA) e membros das comunidades africanas no Rio de Janeiro e representantes de movimentos negros do Rio de Janeiro. O lançamento oficial será realizado no Gana e em Angola simultaneamente em janeiro de 2019.