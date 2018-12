Novo festival vai celebrar os 50 anos de Woodstock

O festival de Woodstock, em Agosto de 1969, foi um momento de culto à cultura hippie. Cinquenta naos depois, outro festival é organizado para celebrar seus 50 anos no mesmo local do primeiro, no norte de Nova York.

O Centro de Artes Bethel Woods, 160 km ao norte de Nova York – onde foi realizado o mítico festival -, acaba de lançar em seu site a promoção do evento comemorativo, previsto para acontecer entre 16 e 18 de Agosto de 2019.

O centro promete “três dias de música, cultura e vida comunitária”, organizados em colaboração com a gigante dos concertos Live Nation. No programa, haverá shows de artistas “proeminentes e valiosos, transcendendo géneros e décadas”, além de intercâmbios.

“Há cinquenta anos, as pessoas vieram ao nosso local com a inspiração de mudar o mundo através da música e como os guardiões deste local histórico, estamos comprometidos a preservar sua rica história e seu espírito, e ensinar as novas gerações a contribuir positivamente à música, à cultura e o espírito de comunidade”, declarou Darlene Fedun, directora do centro, ao site.

Algumas estrelas de 1969 já morreram, como Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Mas, será este aniversário uma oportunidade para ver outras celebridades da edição original? Como, por exemplo, Joan Baez e reviver seu memorável concerto sob a chuva torrencial, ou The Who, que executou 24 canções em 16 de Agosto de 1969?

Sem dar detalhes, o site simplesmente indicou que em breve serão divulgados maiores informações.

O Centro Bethel tampouco confirmou a presença de Michael Lang, um dos organizadores daquela época, que disse a um jornal local que também tinha a intenção de celebrar este aniversário.

Em Agosto de 1969, quando a sociedade americana estava dividida pela guerra do Vietname, a libertação sexual e a abertura às drogas, o Festival de Woodstock, que esperava receber menos de 50.000 pessoas, teve uma assistência de cerca de 500.000.