O jornal alemão Die Welt chamou o sistema de mísseis Avangard, equipados com um bloco hipersônico planador, de “presente de Ano Novo para os russos” avança a Sputnik.

Ao mesmo tempo, o jornal observa que seu desenvolvimento provocou “pânico” entre os militares dos EUA, enfatizando que os Estados Unidos são agora forçados a “agir sob pressão”.

Em particular, a mídia lembra que, no início de Novembro, o Pentágono lançou um projecto para criar um sistema de intercepção de armas hipersônicas, o Programa Glide-Breaker, e anunciou uma licitação urgente para empresas de defesa. Eles devem apresentar suas ideias quanto a um “sistema de defesa antiaérea para interceptar mísseis com bloco hipersônico planador nas camada superiores da atmosfera”.

Ao mesmo tempo, a edição afirma que não é a velocidade ou a capacidade de manobra dos novos mísseis, mas a sua “invisibilidade” para os radares americanos que representa uma ameaça mais séria. Vale destacar que, para os EUA, o assunto mais difícil é proteger a costa do oceano Pacífico.

“Não há muitos lugares onde instalações de radar possam ser colocadas”, cita a edição as palavras do engenheiro-chefe do Pentágono, Michael Griffin. “E mesmo que você encontre algumas, então provavelmente se tornarão alvos”, adiciona.

A assessoria de imprensa do Kremlin comunicou que, em 26 de Dezembro, o Ministério da Defesa da Rússia realizou com sucesso o lançamento de teste de um míssil do sistema Avangard. O bloco planador realizou manobras verticais e horizontais guiadas e atingiu o alvo convencional no tempo previamente definido no campo de treinamento do polígono.

O sistema Avangard está entre as armas cuja criação foi anunciada pelo presidente Vladimir Putin em 1º de Março de 2018, durante seu discurso anual perante a Assembleia Federal. O míssil é capaz de voar nas camadas densas da atmosfera com alcance intercontinental, enquanto sua velocidade é 20 vezes maior que a do som. A produção em série do Avangard foi anunciada em Julho, enquanto sua colocação em serviço se espera nos próximos meses.