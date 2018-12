Lucapa era uma terra de estrangeiros ilegais

Cerca de 316 mil cidadãos estrangeiros, maioritariamente da República Democrática do Congo (RDC) em situação migratória ilegal, que se dedicavam à exploração e tráfico ilícito de diamantes no município do Lucapa, Lunda-Norte, foram repatriados no âmbito da Operação Transparência.

A informação foi avançada quinta-feira, na cidade do Dundo, pelo administrador municipal do Lucapa, Rogério Fangana, durante o encontro com a sociedade civil da Lunda-Norte, promovido pelo governador Ernesto Muangala, que serviu para reforçar as acções de sensibilização e conjugação de esforços para o combate à imigração ilegal.

Rogério Fangana disse que a quantidade de pessoas repatriadas para os países de origem evidencia que mais da metade da população que residia na região era composta por estrangeiros ilegais.

Apontou que o diamante extraído no Lucapa é de alto valor comercial no mercado internacional, salientando ter sido a causa dos altos índices de imigração ilegal na região.

Dos 316 mil estrangeiros repatriados, referiu, 32 mil saíram de forma voluntária. No município do Lucapa, acrescentou, foram encerradas 32 casas de compra e venda de diamantes, que funcionavam ilegalmente.

O administrador do Lucapa informou que as autoridades policiais, militares e civis do município estão a cumprir com todas as indicações deixadas pelas estruturas centrais, que visam libertar todas as áreas de garimpo, e manter o controlo das mesmas.

Rogério Fangana garantiu que três meses após o lançamento da Operação Transparência, o município do Lucapa, tido como o epicentro do garimpo de diamantes, está agora desafogado. O administrador confirmou o retorno gradual de estrangeiros às zonas de exploração de diamantes, e declarou que oficialmente as forças de defesa e segurança ainda não confirmaram a detenção de imigrantes que retornaram às áreas de garimpo.