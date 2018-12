Incêndio mata sete crianças no México

Sete crianças morreram nesta sexta-feira (28) num incêndio numa casa situada na populosa região de Iztapalapa, no leste da Cidade do México, informaram as autoridades.

Segundo versões da imprensa local, o incêndio ocorreu na madrugada numa casa feita de chapas de metal e papelão. Os bombeiros foram ao local apagar as chamas e isolar a área, escreve a France Press.

As autoridades dizem desconhecer a origem do incêndio.

Iztapalapa é a região mais populosa da capital, com 1,8 milhão de pessoas, e alguns vivem em condições precárias.

Anualmente, durante a temporada de inverno, as autoridades da Cidade do México recomendam à população evitar o uso de fogos de artifício, não sobrecarregar a rede elétrica com decoração natalina e evitar acender fogo dentro das casas.