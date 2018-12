Helicóptero de Israel ataca Hamas em resposta a foguete lançado a partir de Gaza

Um helicóptero das Forças de Defesa de Israel atingiu um posto militar do grupo armado Hamas na Faixa de Gaza, segundo um comunicado do serviço de imprensa da entidade militar.

Antes, o jornal israelita The Jerusalem Post informou que um foguete lançado pelos palestinianos a partir da Faixa de Gaza caiu ao lado de uma barreira de protecção do Conselho Regional Sha’ar ha-Negev, no distrito sul de Israel. Ninguém ficou ferido. O foguete atingiu uma área despovoada, por isso as sirenes não foram accionadas.

“Esta noite, foi registado um lançamento [de um foguete] a partir da Faixa de Gaza contra o território israelita. Em resposta, um helicóptero das Forças de Defesa israelitas atingiu um posto militar do Hamas no sul da Faixa de Gaza”, disse o comunicado.

De acordo com os militares israelitas, o foguete disparado pelos militantes palestinianos contra Israel foi o primeiro em um mês e meio. O disparo ocorreu após mais um confronto entre moradores do enclave e tropas israelitas, no qual, segundo os médicos locais, morreu um palestino e cinco ficaram feridos.

Gaza está sob bloqueio israelita-egípcio desde que o Hamas assumiu o poder em 2007.

Em meados de Novembro, Israel e os grupos palestinianos chegaram a um cessar-fogo por um acordo indirecto, mediado principalmente pelo Egipto e pela ONU. A trégua colocou fim à pior escalada de violência na região desde a ofensiva israelita em Gaza no ano de 2014.

As Nações Unidas e o Egipto iniciaram um processo de mediação entre as partes para assegurar um cessar-fogo depois que militantes de Gaza dispararam 460 foguetes contra o sul de Israel, o qual retaliou com o lançamento de ataques aéreos contra 160 alvos em Gaza.