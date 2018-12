O Benfica empatou no terreno do Desp. Aves, por 1-1, e segue para a final four da Taça da Liga.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o Benfica junta-se ao Sp. Braga, nas equipas apuradas para a final four da Taça da Liga. Apesar do empate no terreno do Desportivo de Aves, por 1-1, esta sexta-feira, os encarnados terminam a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos.

em actualização…