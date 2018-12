Assembleias de voto na RDC abrem às 6h00 de domingo

O responsável da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) Jean-Pierre Kalamba, confirmou nesta sexta-feira, 28, que os preparativos estão em andamento no INEC para que as eleições marcadas para este domingo, 30 de dezembro, 2018 corram sem sobressaltos.

“Às 6 horas da manhã, os membros das mesas de voto abrirão os gabinetes acompanhados pelas testemunhas dos partidos políticos; após a abertura, os membros do gabinete, bem como as testemunhas dos partidos políticos, votarão primeiro e depois o presidente. o escritório anunciará aos eleitores o início do processo de votação de acordo com a lista e a ordem alfabética “, disse Jean-Pierre Kalamba.

De acordo com o relator do Ceni, “desde antes de ontem, o Ceni já implantou o equipamento em Maluku, N’sele, Monte Ngafula, Gombe, Ngaliema, Kalamu e Kinshasa”, noticia o site Congo Actual.