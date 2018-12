Warriors perdem liderança em jogo impróprio para cardíacos

Portland Trail Blazers foram mais fortes no prolongamento, apesar da noite inspirada de Stephen Curry e Kevin Durant.

Os Golden State Warriors voltaram, na madrugada de quinta para sexta-feira, a cair do ‘trono’ da Conferência Oeste da NBA, ao perderem para os Portland Trail Blazers por 109-110, em Oakland, diante dos próprios adeptos.

O encontro foi um dos mais emocionantes da temporada até à data, tendo chegado ao final do tempo regulamentar com uma igualdade de 102 pontos no marcador. Já no prolongamento, os visitantes foram mais fortes e terminaram com um ponto de vantagem.

Josuf Nurkic foi o principal responsável por este triunfo, ao registar um duplo-duplo de 27 pontos e 12 ressaltos. A ajudá-lo, estiveram C. J. McCollum, com um total de 24 pontos marcados, e Damian Lillard, com 21.

Os campeões em título saíram derrotados, mas não se podem queixar de uma noite desinspirada das suas principais estrelas. Stephen Curry foi o melhor marcador da partida, com 29 pontos, e Kevin Durant assinou um triplo-duplo, com 26 pontos, dez ressaltos e 11 assistências.

Feitas as contas, os Golden State Warriors caem para a segunda posição da Conferência Oeste, com um total de 23 vitórias em 36 jogos, logo atrás dos Denver Nuggets, que contabilizam 21 triunfos em 32 partidas.

Já os Portland Trail Blazers, que levam 20 vitórias em 35 jogos, permanecem na sétima posição, que dá acesso aos playoffs de apuramento de campeão.