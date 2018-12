Última Hora: Kabila empossa altos magistrados do Tribunal de Cassação e do Conselho de Estado

Setenta e quatro (74) juízes superiores do Tribunal de Cassação e do Conselho de Estado, bem como promotores públicos desses tribunais superiores, foram empossados ​​perante o Presidente da República, Joseph Kabila Kabange, durante uma solene cerimônia realizada na quinta-feira, 27 de dezembro de 2018, no Palácio da Nação, na comuna de Gombe, em Kinshasa, escreve o site Congo Actual.

Há nove presidentes do Tribunal de Cassação, vinte e três assessores primeiros onze advogados, treze advogados, cinco presidentes do Conselho de Estado, treze vereadores Conselho de Estado e primeiros quatro advogados-gerais.

Os recém-magistrados juraram perante o Chefe de Estado a respeitar a Constituição e as leis da República Democrática do Congo, ser leal e fielmente cumprir com honra e dignidade as funções que lhes são confiadas. Depois deste acto, os jurados assinaram as atas de seus juramentos diante do Chefe do Estado Maior do Chefe de Estado, Neemias Mwilanya Wilondja.