Tó Carneiro falha duelo com Kabuscorp

O lateral esquerdo do Petro de Luanda Tó Carneiro é a principal baixa da equipa para o jogo de domingo diante do Kabuscorp do Palanca, referente à 9ª jornada do campeonato nacional de futebol da primeira divisão, Girabola2018/19.

Segundo o técnico da formação “tricolor”, Beto Bianchi, que falava hoje em conferência de imprensa de lançamento do jogo, o atleta está com dores nas costas, contraída no desafio de quarta-feira frente ao Bravos do Maquis, e já não treina há dois dias.

Entretanto, o defesa Além tem grandes possibilidades de regressar a equipa titular de Beto Bianchi.

O jogo acontece às 17:30 de domingo, no Estádio 11 de Novembro, na capital do país.

O Petro ocupa a quinta posição com 11 pontos, enquanto o Kabuscorp é quarto classificado com 14, numa prova liderada pelo Desportivo da Huíla com 16 pontos.