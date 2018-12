Superlotação das salas de aulas na base da reprovação dos alunos

O director em exercício da Escola Técnica de Saúde da Lunda Sul, José Lupasse, apontou hoje, sexta-feira, na cidade de Saurimo, a superlotação das salas de aula e a carência de professores como um dos principais motivos do elevado número de reprovação dos alunos naquela instituição.

Em declarações à Angop, sobre o funcionamento da Escola Técnica de Saúde da Lunda Sul, fez saber que dos 1.661 alunos matriculados, nos cursos de Farmácia, Enfermagem Geral, Análises Clínicas, Radiologia e Fisioterapia, 573 estudantes reprovaram.

Disse que a escola possui apenas dez salas de aulas número insuficiente para atender a demanda e funciona apenas com 19 professores, entre nacionais e cubanos.

Segundo o responsável, a superlotação das salas de aulas poderá dificultar a inserção de novos alunos na Escola Técnica de Saúde da Lunda Sul.

Para ultrapassar esse problema, ressaltou, o Governo Provincial da Lunda Sul, no âmbito do programa “Eubonds”, prevê construir em 2019 uma nova infra-estrutura para albergar a Escola Técnica de Saúde, com todas as condições necessárias.

Em 2017, a escola lançou para o mercado de trabalho 375 técnicos dos cursos de Farmácia, Enfermagem Geral, Analises Clínica, Radiologia e Fisioterapia.

Inaugurada em 2010, a escola formou já 865 técnicos de enfermagem.