Retropectiva2018: Angola Investe chega ao fim

A apresentação do Plano Desenvolvimento Nacional (PDN 2018-2022) e a extinção do Programa Angola Investe constituíram as actividades de maior relevo no sector da economia e planeamento, durante o ano de 2018.

O plano, que contém as linhas mestras para o país superar a crise e relançar o sector produtivo, projecta para o período 2018/2022 uma taxa de inflação média anual de 13,9 por cento e uma taxa média de crescimento de 3 por cento.

Neste período, de acordo com as projecções, Angola vai produzir em média anual 580,9 milhões de barris de petróleo, com uma produção diária de 1,5 milhões de barris, ao preço médio de venda de 56,6 dólares o barril.

Quanto ao quadro macroeconómico do PND 2018/2022, o PIB (valor nominal) prevê uma média de 33.228,9 mil milhões de kwanzas.

O stotck da dívida do Estado vai atingir, de acordo com as projecções, os 12.951,4 mil milhões de kwanzas, em 2018, 14,066,9 mil milhões, em 2019, 13,475,7 mil milhões, em 2020, 13,442,0 mil milhões em 2021 e 12,889,3 mil milhões em 2022.

Com o PND, que tem 25 políticas estratégicas e 85 programas de acção, iniciou-se o processo de desconcentração e a descentralização territorial, assim como a criação de condições que dinamizem a competitividade territorial.

Por sua vez, em 2018 o Executivo decidiu extinguir o Programa Angola Investe, criado em 2011, que beneficiou maioritariamente os sectores da Indústria Transformadora e das Minas em termos de recursos financeiros.

O projecto, que arrancou apenas em 2014, foi extinto para dar lugar a um novo que se ajuste ao novo contexto económico do país.

Lançado para apoiar o processo de diversificação da economia, fomentar a produção interna e relançar as exportações, financiou no total 515 projectos, tendo sido desembolsado pela banca comercial 120 mil milhões e 357 milhões de kwanzas.

A distribuição sectorial dos projectos financiados revela uma proeminência dos sectores da Indústria Transformadora, Geologia e Minas e Agricultura, Pecuária e Pescas.

A indústria transformadora e o sector da geologia e minas receberam, em conjunto, 48.722,4 milhões de kwanzas para 212 projectos, ou seja 40,5 por cento do total.

A agricultura, pecuária e pescas receberam 48.549,8 milhões, para 188 projectos, representando uma quota de 40,3 por cento, e os serviços de apoio ao sector produtivo tiveram dez mil e 238,8, para 70 empresas (8,5 por cento).

A indústria de materiais de construção teve oito mil e 581,3 milhões kwanzas, para 32 empresas, representando (7,1 por cento), e a hotelaria e turismo quatro mil e 265,5 milhões, para 13 empresas (3,5 porcento).

O Angola Investe, criado com base na lei nº 30/11 Setembro de 2011, para o apoio e estimulo às micro, pequenas e médias empresas, chegou ao fim para dar lugar a outro que se vai adequar ao actual contexto económico, apesar dos resultados “positivos”, na óptica do Governo.

Para operacionalização da Lei, foi desenvolvido o Programa de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas (Angola Investe), cuja aprovação ocorreu a 29 de Fevereiro de 2012, em sessão de Conselho de Ministros, focando-se em 14 iniciativas estruturadas.

Ao longo do ano, mereceu também destaque a criação do portal de divulgação da produção nacional, um aplicativo móvel, por meio do qual os produtores passam a ter disponível um meio de difusão da sua produção “Feito em Angola”.

No âmbito do programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações – PRODESI, o Governo busca, com este portal, a promoção da actividade produtiva interna e as transações comerciais.