Pompeo encontrará Netanyahu no Brasil após decisão dos EUA sobre Síria

O secretário americano de Estado, Mike Pompeo, se reunirá com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante a posse de Jair Bolsonaro, no momento em que os Estados Unidos preparam a retirada de suas tropas da Síria, informou nesta quinta-feira o departamento de Estado.

Pompeo e Netanyahu se reunirão no dia 1º de Janeiro, em Brasília, por conta da posse de Bolsonaro, que prometeu aproximar o Brasil de Israel e do governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

Netanyahu tem se reunido frequentemente com Pompeo e mantém uma boa relação com Trump, que decidiu abandonar o acordo nuclear com o Irã e mudar a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém.

Mas Netanyahu não aprovou a decisão de Trump, anunciada na semana passada, de retirar os 2 mil militares americanos de uma devastada Síria, já que vê a presença de Washington naquele país como uma defesa contra o Irã e um contrapeso à influência da Rússia.

Israel realizou centenas de ataques aéreos na Síria dirigidos contra as forças iranianas e seus aliados do Hezbollah.

Pompeo também se reunirá no Brasil com o presidente peruano, Martín Vizcarra, e seguirá para Cartagena, onde encontrará o presidente colombiano, Iván Duque.