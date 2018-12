País arrecada USD 9 milhões com exportação da madeira

Nove milhões de dólares foram depositados em bancos comerciais angolanos, de Setembro a Dezembro, a favor dos exportadores nacionais de madeira serrada.

A publicação deste valor, pelo Ministério da Agricultura e Florestas, segundo informa Angop, resulta da implementação da medida relativa a obrigatoriedade da confirmação da entrada de cambiais antes do início do processo de exportação de madeira a partir do País.

Os nove milhões de dólares é resultante da exportação de 22 mil 341,11 metros cúbicos de madeira serrada, de acordo com o ministro da Agricultura e Florestas, Marcos Nhunga, que falava quinta-feira, durante a cerimónia de cumprimentos de fim de ano.

No passado, as receitas resultantes da comercialização da madeira no exterior acabavam beneficiando outros países em detrimento de Angola.

Após uma fase “conturbada” e caracterizada pela exploração desenfreada e excessiva dos recursos florestais, o sector florestal vive actualmente um período de estabilidade, segundo o ministro.

As regiões leste e sudoeste do País foram as mais afectadas pela exploração excessiva dos recursos florestais, uma situação que colocava em risco a sustentabilidade das florestas, como fonte de matéria-prima e de equilíbrio ambiental.

“A estabilidade alcançada deve-se à aplicação consequente de um conjunto de medidas concebidas pelo Executivo, destinadas a melhoria e disciplina da gestão dos recursos florestais”, apontou Marcos Nhunga.

Em relação à gestão dos recursos florestais, foi aprovado e publicado um novo regulamento florestal, construção de seis entrepostos de produtos florestais nas províncias do Bengo, Benguela, Cabinda, Cuando Cubango, Luanda e Moxico.

Estes três entrepostos de produtos florestais já encontram-se em regime de funcionamento experimental nas províncias do Bengo, Cuando Cubango e Luanda.

Em termos de produção florestal, o Ministério da Agricultura e Floresta diz ter registado níveis relativamente baixos de produção dos principais produtos florestais em comparação com os indicadores de produção previstos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022.

Em 2018, foram produzidos 54 mil 891 metros cúbicos de madeira em toro de floresta natural e 34 mil metros cúbicos de madeira em toro em plantações florestais.