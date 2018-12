Nova cimeira entre Putin, Rohani e Erdogan acontece no início de 2019 na Rússia

As próximas discussões sobre a Síria reunindo os presidentes da Rússia, do Irão e da Turquia estão previstas para o início de 2019, anunciou hoje um alto responsável russo, escreve o Notícias ao Minuto que cita a Lusa.

“É a nossa vez de acolher a cimeira dos três países garantes com os presidentes turco, iraniano e o nosso. Foi acordado que se realizaria por volta da primeira semana do ano. Vai depender das agendas dos presidentes”, indicou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bogdanov, citado pela agência Interfax.

Esta cimeira insere-se no processo de paz de Astana, que reúne desde janeiro de 2017 representantes de Damasco e uma delegação da oposição síria, sendo patrocinado pela Rússia e Irão, aliados do regime, e pela Turquia, que apoia uma fação dos rebeldes.

A cimeira ocorrerá depois de os Estados Unidos anunciarem a retirada das suas tropas da Síria.

Washington conduz a coligação internacional que combate ao lado da coligação árabe-curda das Forças Democráticas Sírias (FDS).

Uma delegação turca incluindo o chefe da diplomacia, Mevlut Cavusoglu, e o ministro da Defesa, Hulusi Akar, deve deslocar-se à Rússia no sábado para discutir a situação na Síria no contexto da retirada militar norte-americana.

O processo de Astana tem ensombrado as negociações patrocinadas pela ONU, incapaz de encontrar uma solução para acabar com a guerra, que já causou mais de 360.000 mortos desde 2011 e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.

A última cimeira entre os presidentes Vladimir Putin, Hassan Rohani e Recep Tayyip Erdogan ocorreu em setembro no Irão.