Mais de 40 mil crianças ingressam no sistema de ensino em 2019

Quarenta e quatro mil 968 crianças vão ingressar, pela primeira vez, no sistema de ensino, no ano lectivo 2019, no Bié, com a entrada em funcionamento de 270 salas de aulas, avança a Angop.

De acordo com o director do Gabinete provincial da Educação, em exercício, Jeremias Belino Chanda, trata-se de um aumento de 44 mil 969 crianças, comparativamente a 2018.

No ano lectivo 2018, o sector contou com 521 mil 225 alunos matriculados, que frequentaram aulas em mais de cinco mil salas.

Apesar do sector da educação ter admitido 600 novos professores, Jeremias Belino Chanda informou que continua ainda a necessitar mais de dois mil novos docentes.

Com um milhão e 455 mil 225 habitantes, maioritariamente camponeses, o Gabinete provincial da Educação do Bié controla 13 mil e 654 professores, colocados nos nove municípios da província.