Justiça promove funcionários ao regime especial

Dois mil e 885 funcionários do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos passaram para o regime especial e outros 747, do regime geral, foram promovidos, informou o titular da pasta, Francisco Queiroz.

O processo, segundo avança Angop, contou com a participação do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola (SOJA), proponente de um memorando assinado com o ministério em Junho, após uma greve no sector da justiça que ocorreu de 28 de Maio a 01de Junho.

O acordo previa a promoção de 50 por cento de um total de 2.885, mas o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos cumpriu na totalidade.

Nos termos do entendimento, ascenderiam para o regime especial 905 funcionários, tendo a execução abrangido 747.

Durante uma cerimónia de balanço das actividades desenvolvidas em 2018, Francisco Queiroz informou que o processo de emissão do Bilhete de Identidade Integrado aumentou em 14 por cento em relação a 2017, com a publicação este ano de 1.795.736 unidades.

Em 2017, foram emitidos 1.429.885, Bilhetes de Identidade Integrado registando-se um aumento de 49 por cento comparativamente a 2016.

Defendeu a reforma da Caixa Previdência, o reforço da coesão, através da partilha de informação e promoção do boletim da justiça.

O ministro quer que o ambiente de trabalho, no próximo ano, seja baseado na interiorização dos valores, como a transparência, lealdade e rigor, visando sanear os males existentes.

Entre as realizações importantes de 2018 deu ênfase à Estratégia dos Direitos Humanos, que permitiu maior ligação com a sociedade civil e a maioridade em direitos humanos, além do reforço orçamental por via do Orçamento Geral do Estado (OGE).