Dirigente incentiva mulheres à adesão na São Silvestre

A vice-presidente da Federação Angolana de Atletismo (FAA), Gertrudes Sepúlveda, incentivou nesta quinta-feira, em Luanda, as mulheres a participarem de forma massiva na tradicional corrida de pedestre de fim de ano (São Silvestre/2018), que se disputa no próximo dia 31, com vista ao engrandecimento da modalidade.

Em declarações à imprensa, a propósito dos preparativos da prova, a dirigente referiu que os dados provisórios apontam para cerca de 50 concorrentes do sexo feminino estão inscritos, um número inferior da edição anterior, que contou a participação de pelo menos cem mulheres.

“Noto com alguma preocupação uma certa debilidade da participação feminina na São Silvestre. Lanço o meu apelo, para que as mulheres possam aderir em massa à corrida, na medida em que o atletismo é a base do desporto. Por isso, as mulheres devem abraçar à prática da modalidade”, referiu.

Ao responder as questões dos jornalistas, a responsável federativa confirmou a participação na prova de cerca de dois mil atletas, dos quais representantes das 18 províncias do país e seis estrangeiros da Etiópia, Quénia, Zâmbia e Portugal.

Durante a conferência de imprensa foi também dado a conhecer que as delegações estrangeiras começam a chegar em Luanda a partir de sexta-feira.

O início da entrega de kits aos inscritos, nas instalações da Cidadela Desportiva, a última vistoria ao percurso, que será feita este domingo, a necessidade da devolução dos chips utilizados pelos atletas, bem como a entrega de certificados aos participantes no final da corrida, também mereceram a atenção da conferência de imprensa.

O encontro, decorrido na sede da Fundação Agostinho Neto, também contou com a presença do presidente da FAA, Bernardo João, da vice-governadora da província de Luanda, Ana Paula Correia Victor, realizou-se 24 horas após ao fecho das inscrições do evento anual. Participaram ainda desta conferência de imprensa efectivos da Polícia Nacional e patrocinadores.

O tiro da largada será dado às 17h00 do dia 31 de Dezembro, no Largo da Mutamba, pelo governador da província, Adriano Mendes de Carvalho.

A São Silvestre, com percurso de 10 quilómetros, inicia no Largo da Mutamba e passa pela Avenida Amílcar Cabral, Revolução de Outubro, Ho-Chi Min, Largo das Heroínas, Alameda Manuel Van-Dúnem, Avenida dos Combatentes, Largo do Kinaxixi, Rua da Missão, Cirilo da Conceição e Avenida 4 de Fevereiro.

Os atletas Simão Manuel, do 1º de Agosto, com o tempo de 31:28, e Adelaide Machado, do Interclube, 36:42, foram os vencedores da edição anterior, que não contou com a participação de atletas estrangeiros.

Nesta edição, o primeiro classificado tem como prémio três mil euros. O segundo leva dois mil euros, enquanto o terceiro mil euros, respectivamente.