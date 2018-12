CAF sorteia no Cairo a última eliminatória

A Confederação Africana de Futebol (CAF) realiza hoje, às 9h30, nas suas instalações na capital egípcia, Cairo, o sorteio da última eliminatória de apuramento para a fase de grupos da 16ª edição da Taça Nelson Mandela.

O sorteio vai ser dirigido pelo actual secretário-geral da CAF, o egípcio Amr Fahmy, que substituiu o marroquino Hicham El Amrani.

Além do Petro de Luanda, para a última eliminatória estão apuradas as equipas do Zesco United, Al Hilal, Coton Sport, Gor Mahia, Stade Malien, Al Ahly Benghazi, Nkana FC, AS Otoho, Jimma Abá Jifar, Bantu FC, Al Nasr SC, Ittihad Tanger, African Stars, ASC Diaraf, Vippers SC, Zamalek, Raja Casablanca, KCCA, CS Faxien, RS Berkane, Na Hussein Dey, Faso Salitas, New Star, Asante Kotoko, FC San Pedro, Hassaina Agadir, Enugu Rangers, Mukura Victory Sports e Kaizer Chiefs.

Os jogos da primeira mão disputam-se entre 11 e 13 de Janeiro, enquanto o desafio de resposta entre o dia 18 e 20 do mesmo mês.

O sorteio para a fase de grupos realiza-se no dia 21 de Janeiro, também na sede do organismo reitor do futebol africano.

A disputa da primeira jornada da fase de grupos começa entre os dias 1 e 3 de Fevereiro.

A fase de grupos (A, B, C e D) disputa-se no sistema de todos contra todos a duas voltas, apurando-se para os quartos-de-final os dois primeiros classificados de cada série.

Os quartos-de-final disputam-se entre os dias 5 e 7 de Abril, a primeira mão, ao passo que o segundo jogo entre 12 e 14 do mesmo mês. A primeira mão das meias finais foi marcada entre os dias 26 e 28 de Abril, e a segunda entre 3 e 5 de Maio.

O primeiro jogo da final da 16ª edição da Taça Nelson Mandela está agendado para dia 19 de Maio, e o de resposta entre os dias 24 e 26 do mesmo mês.