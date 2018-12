Bahrein também vai reabrir embaixada na Síria

O Bahrein anunciou que vai retomar as operações diplomáticas na Síria, seguindo os Emirados Árabes Unidos (EUA), quase sete anos depois de fechar a embaixada em Damasco devido à repressão das manifestações pró-democracia no país.

A decisão, conhecida um dia depois da reabertura da embaixada dos EAU em Damasco, parece consolidar os esforços para a normalização das relações entre os países árabes e a Síria, em guerra civil desde 2011.

Em fevereiro de 2012, os países do Conselho de Cooperação do Golfo anunciaram a chamada dos seus embaixadores em Damasco para protestar contra a repressão violenta das manifestações pró-democracia por parte das forças do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Este movimento transformou-se gradualmente num conflito armado opondo o poder de Damasco a grupos rebeldes antes da entrada no conflito de grupos extremistas como o Estado Islâmico.

Desde 2011, o conflito fez mais de 360 mil mortos e milhões de refugiados e deslocados.