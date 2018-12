Andreas Pereira quer jogar mais; Arsenal, Everton e West Ham fazem ofertas

Andreas Pereira decidirá o futuro nos próximos dias. Após a saída de José Mourinho, ele espera ter mais chances no Manchester United. Caso não seja utilizado frequentemente, pode aceitar uma das ofertas que recebeu. Arsenal, Everton e West Ham estão interessados no jogador.

O brasileiro entrou em campo por cinco minutos na goleada por 5 a 1 sobre o Cardiff City pelo Campeonato Inglês, no último sábado (22), e espera uma posição de Ole Gunnar Solskjaer, que será técnico interino dos Diabos Vermelhos até o fim da temporada europeia, sobre a sua condição.

O meio-campista de 22 anos espera ter mais chances a partir de agora. Se isso não acontecer, considera uma mudança para Arsenal, Everton ou West Ham, clubes que já fizeram propostas oficiais ao seu estafe. Os três sabem da necessidade de uma conversa do jogador com a atual comissão técnica do Manchester United para avançar no negócio.

Andreas Pereira tem contrato no Old Trafford até 30 de junho de 2019. O jogador está livre para assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do próximo ano. A ideia, porém, é se transferir já nesta janela de transferências em caso de sinal negativo sobre a sua utilização no United.

O meio-campista deseja jogar com mais frequência para ter chance de voltar à seleção brasileira. Em 2018, ele foi convocado por Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, em setembro passado.