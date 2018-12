Agente da Polícia mata no Namibe

José Java, pescador de 26 anos, foi morto a tiro, na segunda-feira à noite, no bairro Sacomar, cidade de Moçâmedes, Namibe, por um agente da Polícia Nacional, confirmou, ontem, à comunicação social, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Namibe da Polícia Nacional.

De acordo com o Jornal de Angola, o inspector Ernesto Calianguila disse que a morte do pescador ocorreu depois de o agente da Polícia Nacional se ter deslocado ao Hospital Municipal de Moçâmedes para um pedido de socorro feito por um segurança da unidade hospitalar pública que estaria a ser agredido por José Java e por mais membros da sua família.

O incidente está a ser averiguado, mas dados preliminares apontam para a não observância das normas e procedimentos pelo agente que disparou contra o pescador, estando já preventivamente detido.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) abriu um processo que vai ser remetido ao Ministério Público para o “devido tratamento”, garantiu o inspector Ernesto Calianguila, que disse estar o Comando Provincial de Moçâmedes da Polícia Nacional solidário com a família da vítima, além de lamentar o sucedido.

O oficial da Polícia Nacional lembrou o aumento do número de homicídios na cidade de Moçâmedes e, para ilustrar o estado da segurança pública, mencionou o bairro dos Eucaliptos, onde, em uma semana, foram assassinadas duas pessoas, cujos presumíveis autores já estão detidos.

Uma das vítimas é uma estudante de 26 anos, finalista do curso de Comunicação Social no Instituto Superior Gregório Semedo. A jovem foi assassinada quando, no período nocturno, saía da escola para casa, em cujo percurso foi interpelada por marginais, que a agrediram com uma tesoura, para lhe roubar o telemóvel.

A segunda vítima era um jovem de 16 anos, que, numa briga nocturna, foi brutalmente espancado até à morte por um grupo de marginais.