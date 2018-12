SADC e CIRGL concertam actuação na RDC em caso de fiasco

A reunião realizada quarta-feira, em Brazzaville, pelos líderes da SADC e CIRGL visou fazer uma reflexão sobre “como agir no caso de as coisas não correrem tão bem” na República Democrática do Congo (RDC), revelou o ministro angolano das Relações Exteriores, avança a Angop.

De acordo com o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, os líderes dos dois blocos regionais querem acreditar que tudo acabará por correr bem e que não haverá, no pós-eleições, “uma situação catastrófica”.

“Mas temos também de ser realistas e, sendo realistas, temos que convir que o ambiente que existe na RDC é de alguma contestação, não nos assegura (…) que tudo possa correr bem”, ressalvou.

Manuel Augusto falava à imprensa, em Brazzaville, no termo de uma minicimeira conjunta dos chefes de Estado e de Governo da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral) e da CIRGL (Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos), consagrada à situação de paz e segurança na sub-região, em especial na RDC.

O governante explicou que, depois da sua reflexão, os chefes de Estado decidiram manter-se em contacto permanente até à realização das eleições e até ao pós-eleições, “para que possamos ajudar no melhor que pudermos, tendo sempre como premissa principal o diálogo antes, durante e depois das eleições”.

Sublinhou que a reunião de Brazzaville resultou das preocupações que os líderes da SADC e da CIRGL têm pelos acontecimentos na RDC, “não com um sentido de interferência nos assuntos deste país, mas, pelo contrário, por causa da importância que a RDC tem para a região”.

Para Manuel Augusto, os políticos congoleses devem aproveitar esta oportunidade, pois, argumentou, estas serão as primeiras eleições que prevêem uma transição democrática entre dois presidentes, “portanto uma oportunidade única que os congoleses não devem desperdiçar”.

“Angola regozija-se pelo facto de ter estado também na base desta iniciativa”, indicou, precisando que o Presidente João Lourenço tem uma preocupação permanente pela situação no país vizinho.

Por outro lado, disse, toda a região está a trabalhar para o desenvolvimento económico, e “precisamos que os factores que perturbam esta nova dinâmica sejam removidos”.

A RDC tem eleições presidenciais e legislativas agendadas para domingo, 30, depois de uma campanha eleitoral marcada por actos de violência nalgumas zonas do país, com saldo de pelo menos 10 mortos e avultados danos materiais.

Com pelo menos 40 milhões de eleitores inscritos, de um universo de quase 80 milhões de habitantes, as eleições de domingo permitirão escolher um novo presidente da República e 500 deputados à Assembleia Nacional e outros provinciais para o segundo maior país de África, depois da Argélia.

A concretizar-se, o país de dois milhões e 300 mil quilómetros quadrados terá o seu quinto presidente desde a Independência da Bélgica, em 1960, depois de Joseph Kasa-Vubu (1960-1965), Mobutu Sese Seko (1965-1997), Laurent-Désiré Kabila (1997) e o actual, Joseph Kabila Kabange.