Autocarro da Casa do Benfica de Barcelos foi apedrejado na A1.

Segundo avança a SIC Notícias, um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido no momento em que o autocarro da Casa do Benfica de Barcelos foi apedrejado na A1, quando regressava do jogo Benfica-Sporting de Braga. Rui Vitória repudiou este ato de violência.

em actualização…