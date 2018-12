RDC: Tropas de Kabila “levam morte e terror em Mai-ndombe”

RDC ELEIÇÕES: Imagens e videos horripilantes de uma fonte do Portal de Angola na RDCongo apontam para genocídio na província de Mai-ndombe. A fonte aponta que tropas do presidente Joseph Kabila levaram a cabo nos dias 23 e 24 de Dezembro uma vasta operação na zona maioritariamente de oposição ao governo do ditador, que, acrescentam, ceifou a vida de cerca de 250 pessoas. Centenas de corpos, inclusive de crianças eram transportadas em camiões para serem sepultadas. A região do ataque, é vizinha das províncias das Lundas, em Angola.

Populares entrevistados pela nossa fonte dizem que estão a ser proibidos de atravessar a fronteira, se encontrados com vídeos que denunciam a tragédia ‘recebem o mesmo fim’.

“Não há guerra etno-tribal no Mai-ndombe, como o governo quer fazer parecer, são soldados de Kabila que estão a matar os nossos irmãos para criar psicose e insegurança na província do cardeal Laurent Mosengwo, a fim de justificar a não realização de eleições nesses territórios ou outro adiamento”, denunciaram populares em vídeo.

Em actualização…