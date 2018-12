PRS Faz balanço positivo do ano político 2018

Em cumprimentos de fim de ano, o líder do renovadores, Benedito Daniel, lembrou alguns feitos alcançados pelo partido como a preparação de quadros para as autarquias, bem como os conhecimentos levados em toda extensão territorial em matérias de eleições, pelos responsáveis provinciais formados na capital.

“Realizamos mais de 14 reuniões do Secretariado Nacional para avaliar o trabalho das esferas de base, intensificamos a mensagem de reconciliação no seio do partido, participamos em várias actividades realizadas em diferentes áreas da sociedade, com vista a mostrar a presença do partido e”, acrescentou, “estão agora em condições de preencher à vaga existente no Secretariado Nacional”.

Benedito Daniel mostrou-se céptico quanto a efectividade do combate a corrupção com a bandeira içada do repatriamento de capitais, questionando a não divulgação dos nomes alistados para investigação e a questão de não divulgação daqueles que já repatriaram algum ‘capital’.

Benedito Daniel lamentou ainda às vidas que se perderam durante o ano no seio nos renovadores sociais e prognosticou um 2019 mais competitivo em termos políticos.