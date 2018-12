PR João Lourenço já em Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, regressou na noite desta quarta-feira, a Luanda, proveniente de Brazzaville (Congo), onde participou na minicimeira conjunta CIRGL-SADC, que abordou essencialmente a preparação das eleições na República Democrática do Congo (RDC), agendadas para o dia 30 do corrente mês.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Chefe de Estado recebeu cumprimentos de boas-vindas do Vice-presidente da República, Bornito de Sousa, do ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, e o governador de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho.

A minicimeira recomendou, no seu comunicado final, às autoridades da RDC para garantirem a segurança dos candidatos durante as eleições gerais deste ano, naquele país.

Esta reunião de Brazzaville tomou nota do adiamento, para 30 deste mês, das eleições inicialmente previstas para 23 do mesmo mês.

Os chefes de Estado e de Governo presentes na conferência reafirmaram a sua crença na realização de eleições justas, livres, democráticas e transparentes na RDC.

Por isso, convidaram a classe política e a sociedade civil no país à contenção e aos esforços de manutenção de um ambiente pacífico “com vista à realização do escrutínio com serenidade”.

Por outro lado, reiteraram o seu compromisso de acompanhar a RDC “neste período sensível” e saudaram o envio, pela União Africana (UA), pela SADC, pela CEEAC e pela CIRGL, de missões de observação para monitorar o processo eleitoral no país.

Dos oito países presentes na reunião de Brazzaville, cinco estiveram representados ao mais alto nível, incluindo Angola, ao passo que os demais países fizeram-se representar a nível ministerial ou diplomático.

O anfitrião Congo, a Zâmbia, o Botswana e a Namíbia, este último que assume actualmente a presidência da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral), foram os outros países que estiveram representados a nível de chefes de Estado.

O nono país seria a República Democrática do Congo (RDC) que, segundo a organização do evento, não enviou nenhum representante a Brazzaville, depois das declarações das autoridades congolesas, na véspera, de que não tinham conhecimento da reunião.