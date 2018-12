Políticos e sociedade civil apontam sectores sociais como prioritários para a Huila em 2019

Educação e saúde encabeçam a lista de necessidades da província angola

Segundo avança a VOA, o governador da província angolana da Huíla, Luís Nunes, definiu os sectores sociais, com realce para a educação e saúde, como prioridades a atender em 2019.

O aumento de salas de aulas para permitir o ingresso de mais crianças no sistema de ensino e a diminuição de alunos ao relento, a par da melhoria do frágil sistema público de saúde, vão merecer atenção no exercício económico de 2019.

A energia e água bem como a melhoria do acesso ao interior constam igualmente da agenda do antigo homem de negócios da província.

“Decorridos pouco mais de três meses desta nova governação demos início a um processo de auscultação directa das nossas populações estabelecendo bases para uma governação mais próxima do cidadão e mais participativa”, afirma Luís Nunes.

Para a UNITA, na oposição a solução dos grandes problemas sociais passa pela implementação das autarquias, um assunto que vai dominar a agenda do partido em 2019, um ano antes de se iniciar a exercitar esta experiência.

“As autarquias vão permitir a melhor gestão dos municípios. O sistema que estamos a seguir hoje é o que permite levar os dinheiros que agora dizem que vão ser repatriados”, garante Augusto Samuel, secretário provincial.

Por seu lado, o arcebispo metropolitano do Lubango, Dom Gabriel Mbilingui, apelou ao Governo local para que olhe com atenção para as questões sociais prementes que assolam as comunidades.

“A boa governação olha para o que se chama o bem comum o em comum é satisfazer as necessidades sobretudo básicas dos cidadãos para que possam ter uma vida eu ousaria dizer minimamente digna”, sublinha o líder católico.

Políticos e membros da sociedade civil na Huíla convergem sobre os maiores anseios da população que passam pela solução de problemas sociais básicos.