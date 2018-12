Petro perde com Maquis no seu reduto e desce na tabela classificativa

O Petro de Luanda foi surpreendido hoje pelo FC Bravos do Maquis, com quem perdeu por 0-2, em pleno estádio 11 de Novembro, em jogo de acerto da 7ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (GirabolaZap2018/19).

Mussumari e Chico marcaram os golos dos maquizardes.

Com este resultado, a turma do Maquis iguala o Kabuscorp do Palanca, na segunda posição, ambas com 14 pontos, enquanto os tricolores baixam para o quinto lugar, com 11. O líder é o 1º de Agosto, com 15 pontos.

Resultados completos da sétima jornada

Académica do Lobito-Interclube, 1-0

Cuando Cubango FC-ASA, 2-1

Santa Rita-Desportivo da Huíla, 1-2

Progresso do Sambizanga-Kabuscorp do Palanca, 1-2

Saurimo FC-Sagrada Esperança, 1-3

Recreativo do Libolo-1º de Agosto, 0-0

O jogo Recreativo da Caála/Saurimo FC, que devia ser disputado esta tarde, no estádio do Caála, foi novamente adiado, por indisponibilidade do Saurimo FC.