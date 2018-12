Pacientes fugiram de centro de tratamento de Ébola no Congo

Os pacientes fugiram depois do centro ter sido atacado por pessoas que protestavam contra o adiamento das eleições presidenciais naquela cidade. Os testes feitos a 17 pacientes já tinham dado resultado negativo para o vírus Ébola.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o ministro da Saúde da República Democrática do Congo anunciou esta quinta-feira que 24 pacientes que estavam num centro de tratamento para o vírus do Ébola em Beni fugiram das instalações. De acordo com a Reuters, o centro foi atacado por pessoas que protestavam contra o adiamento das eleições presidenciais em algumas regiões do país.

A porta-voz do ministro, Jessica Ilunga, afirmou que os testes feitos a 17 desses 24 pacientes tinham dado resultados negativos para o Ébola e que três pacientes que tinham fugido já tinham regressado entretanto. O ministério da Saúde está em contacto com 17 pacientes para os convencer a voltarem para o centro e tem as moradas e os números de telefone dos restantes quatro.

As eleições presidenciais no Congo vão decorrer no domingo, excetuando em zonas afetadas por conflitos e pelo Ébola. Nas regiões de Beni, Butembo, na província do Kivu Norte, em Yumbi e na província de Mai-Ndombe as eleições foram adiadas para março do próximo ano por falta de condições de segurança.

Estas regiões são baluartes da oposição ao atual presidente Joseph Kabila, que não pode voltar a concorrer, e a Emmanuel Ramazani Shadary, o preferido à sua sucessão.