Novo diploma salvaguarda futuros pensionistas

Novo diploma do regime jurídico de vinculação e contribuição para a protecção social obrigatória à segurança social, que entrou em vigor a 26 deste mês, salvaguarda os interesses dos futuros pensionistas,afirmou nesta quinta-feira, em Luanda, a responsável do Gabinete Jurídico e do Departamento de Segurança Social, Amélia de Sousa.

De acordo com a Angop, Trata-se do Decreto Presidencial 227/18, que estabelece a incidência das contribuições sobre o salário ilíquido, constituído pelo salário de base, adicionado dos subsídios de alimentação, transporte, Natal, falha, turnos, prémios, abono de família e horas extras.

Este Decreto Presidencial aplica-se às entidades empregadoras e equiparadas e aos trabalhadores que estão abrangidos pela Protecção Social Obrigatória.

A relação jurídica de vinculação efectiva-se mediante a inscrição da entidade empregadora e dos respectivos trabalhadores na Entidade Gestora da Protecção Social Obrigatória. A inscrição da entidade empregadora é feita obrigatoriamente até 30 dias após a sua constituição, devendo declarar a existência de trabalhadores sob sua responsabilidade. A entidade empregadora deve efectuar a inscrição do trabalhador, bem como o registo dos respectivos dependentes, no prazo de 30 dias contados a partir do início do vínculo jurídico-laboral.

Considera-se base de incidência contributiva a remuneração ilíquida do trabalhador, nomeadamente todas as prestações pecuniárias que, nos termos da relação jurídico-laboral, são devidas pelas entidades empregadoras aos trabalhadores. No caso de o trabalhador receber parte da remuneração em espécie, esta deve ser referenciada em dinheiro para efeito de base de incidência contributiva.

Não integram a base de incidência contributiva as prestações sociais pagas pelas entidades empregadoras no âmbito da Protecção Social Obrigatória, o valor correspondente ao subsídio de férias e os valores correspondentes à subscrição ou participação efectuada pelos trabalhadores e pelas entidades empregadoras de modalidades de protecção social complementar previstas em legislação própria.

Além do subsídio de férias, estão excluídos da base de incidência as prestações sociais pagas pelas entidades empregadoras no âmbito da Protecção Social, conforme estabelece o decreto, que também desagrava os juros de mora cobrados aos empregadores que não paguem as contribuições nos prazos previstos de 2,5, para 1,00 por cento.

O pagamento das contribuições (as devidas pelo empregador e as respeitantes ao trabalhador) é da responsabilidade da entidade empregadora, devendo esta fazer o desconto directo na remuneração do trabalhador.

As contribuições devem ser pagas mensalmente, através da liquidação da guia de pagamento, até ao dia 10 do mês seguinte àquele a que as contribuições dizem respeito, salvo nos regimes especiais em que forem determinados outros prazos.

A entidade empregadora que não cumpra com a obrigação contributiva dentro do prazo está sujeita ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do capital inicial da dívida.

Amélia de Sousa, que falava durante uma conferência de imprensa, informou que o reformado que voltar ao mercado de trabalho também terá um acréscimo na sua taxa contributiva para o sistema, que passa de três por cento para 8 por cento da sua contribuição.

Referiu que a taxa de contribuições para o sistema de protecção social obrigatório ela vai ser diferente tanto para as entidades empregadoras como para os trabalhadores.

A anterior lei estabelecia que as contribuições e a base de incidência era a base do salário de base agora passa a ser toda a remuneração líquida que o trabalhador tenha, ou seja, tudo que é subsidio serve de contribuições.

O novo diploma refere que o subsídio de natal ou décimo terceiro serve de base de contribuição para o sistema de protecção social obrigatório.

O Instituto de Segurança Social (INSS) paga o decimo terceiro aos seus pensionistas então precisa haver uma equidade neste pagamento esse valor vai servir de base de pagamento aos pensionistas.

O INSS paga, por mês, 13 biliões de Kwanzas a 142 mil 548 pensionistas a nível do país, 35 mil 529 dos quais são mulheres.

A Segurança Social (SS) tem 145 mil 201 empresas ou contribuintes inscritos, controla um milhão e 667 mil e 814 segurados.