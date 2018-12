Nem Real, nem Barça. Para Klopp, o favorito a ganhar a Champions é outro

Técnico alemão elege a Juventus como a equipa favorita.

Jurgen Klopp vive um bom momento com o Liverpool na Premier League. Atualmente na liderança da Premier League, a seis pontos do Tottenham e sete do Manchester City, os reds estão ainda nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Esta quarta-feira, Klopp foi questionado sobre o encontro diante do Bayern Munique e decidiu eleger a equipa que mais teme na prova milionária.

“O Bayern é um adversário complicado, mas foi o que o sorteio ditou. Se me perguntarem pelo favorito, diria a Juventus. Eles são aquela equipa que todas as equipas têm de ganhar para conseguir ganhar a Champions. Não só pelo facto de estar lá o Cristiano Ronaldo, que também não deixa de ser um motivo. São uma equipa experiente”, atirou Klopp.